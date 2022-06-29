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Велика Британія додатково виділила 1000 військових для оборони Естонії

29 червня, 2022 середа
19:33
Світ

Британія направить ще 1000 військовослужбовців і один з двох своїх найновіших авіаносців для оборони східного флангу НАТО

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на саміті НАТО, передає The Guardian

Ці сили будуть призначені для оборони Естонії, де Британія вже має близько 1700 військовослужбовців. Британський контингент базуватиметься на Альбіоні, але буде готовим вилетіти для захисту балтійської країни, коли це буде необхідно. 

Нові зобов’язання Великої Британії дані в рамках збільшення сил швидкого реагування НАТО до понад 300 тис військовослужбовців. Ці сили переведуть у підвищену готовність, як тільки Росія загрожуватиме військовим нападом на будь-якого члена альянсу.

  • Нагадаємо, 21 червня росіяни на військових навчаннях імітували ракетні удари по Естонії, а російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії.
  • 23 червня військові навчання в Естонії провела Франція.
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