Російський гелікоптер вперше порушив повітряний простір Естонії

Про це заявив представник естонського Міноборони Кусті Салм, — повідомляє Sky News.

Інцидент стався на естонсько-російському кордоні біля міста Псков. При цьому таких порушень повітряного простору було кілька.

"Це картина загрози. Як ми бачимо російську загрозу... Вона ніколи не була такою серйозною, як зараз", - наголосив Салм.

За його словами, Росія також під час військових навчань імітує ракетні удари по території Естонії.

Пізніше ще один неназваний естонський чиновник розповів, що такі дії з боку Росії не могли бути випадковими, і вона навмисно здійснює подібні провокації.

У повідомленні наголошують, що інцидент трапився всього за кілька днів до того, як глави держав і урядів 30 членів НАТО зустрінуться на знаковому саміті у Мадриді, де вони мають намір представити плани фундаментальної перебудови своєї оборони після війни Росії в Україні.

МЗС Естонії викликало посла Росії в Таллінн для вручення ноти з приводу недружніх дій.

21 червня МЗС Естонії також виступило із заявою, що Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по країні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb