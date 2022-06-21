Російський гелікоптер вперше порушив повітряний простір Естонії
Російський гелікоптер "Мі-8" під час військових навчань залетів на територію Естонії
Про це заявив представник естонського Міноборони Кусті Салм, — повідомляє Sky News.
Інцидент стався на естонсько-російському кордоні біля міста Псков. При цьому таких порушень повітряного простору було кілька.
"Це картина загрози. Як ми бачимо російську загрозу... Вона ніколи не була такою серйозною, як зараз", - наголосив Салм.
За його словами, Росія також під час військових навчань імітує ракетні удари по території Естонії.
Пізніше ще один неназваний естонський чиновник розповів, що такі дії з боку Росії не могли бути випадковими, і вона навмисно здійснює подібні провокації.
У повідомленні наголошують, що інцидент трапився всього за кілька днів до того, як глави держав і урядів 30 членів НАТО зустрінуться на знаковому саміті у Мадриді, де вони мають намір представити плани фундаментальної перебудови своєї оборони після війни Росії в Україні.
МЗС Естонії викликало посла Росії в Таллінн для вручення ноти з приводу недружніх дій.
- 21 червня МЗС Естонії також виступило із заявою, що Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по країні.
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