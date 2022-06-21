РФ на навчаннях імітує ракетні удари по Естонії
Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії
Про це повідомили в міністерстві оборони Естонії, повідомляє Liga.Net з посиланням на Bloomberg.
Там зазначили, що провокаційна поведінка посилилася на кордоні перед самітом НАТО, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.
МЗС Естонії викликало посла РФ в Таллінні, через те, що 18 червня вертоліт російських прикордонників на дві хвилини влетів у повітряний простір Естонії.
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