РФ на навчаннях імітує ракетні удари по Естонії

Про це повідомили в міністерстві оборони Естонії, повідомляє Liga.Net з посиланням на Bloomberg.

Там зазначили, що провокаційна поведінка посилилася на кордоні перед самітом НАТО, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

МЗС Естонії викликало посла РФ в Таллінні, через те, що 18 червня вертоліт російських прикордонників на дві хвилини влетів у повітряний простір Естонії.