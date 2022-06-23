Франція провела військові навчання в Естонії

Про це повідомили в Associated Press.

"Десантна операція ілюструє можливості французьких збройних сил втрутитися у разі надзвичайної ситуації та підтримати країну-союзника", - йдеться у заяві міністерства оборони Франції.

Десантна операція, проведена у вівторок увечері і названа Thunder Lynx, "дозволила в найкоротші терміни висадити близько 100 десантників" 11-ї повітряно-десантної бригади Франції "на території, яку охороняють естонські солдати"..

Зазначається, що поспішно організовані навчання в Естонії, яка є членом НАТО, було проведено для демонстрації "стратегічної солідарності" на тлі російської війни в Україні.

21 червня російський гелікоптер вперше порушив повітряний простір Естонії. Інцидент стався на естонсько-російському кордоні біля міста Псков. При цьому таких порушень повітряного простору було кілька.

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