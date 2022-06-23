Франція провела військові навчання в Естонії
Французькі збройні сили провели військові навчання в Естонії, направивши понад 100 десантників до Естонії
Про це повідомили в Associated Press.
"Десантна операція ілюструє можливості французьких збройних сил втрутитися у разі надзвичайної ситуації та підтримати країну-союзника", - йдеться у заяві міністерства оборони Франції.
Десантна операція, проведена у вівторок увечері і названа Thunder Lynx, "дозволила в найкоротші терміни висадити близько 100 десантників" 11-ї повітряно-десантної бригади Франції "на території, яку охороняють естонські солдати"..
Зазначається, що поспішно організовані навчання в Естонії, яка є членом НАТО, було проведено для демонстрації "стратегічної солідарності" на тлі російської війни в Україні.
- 21 червня російський гелікоптер вперше порушив повітряний простір Естонії. Інцидент стався на естонсько-російському кордоні біля міста Псков. При цьому таких порушень повітряного простору було кілька.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе