Британія стане гарантом кредиту Україні від Світового банку на суму 525 млн доларів

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що кошти будуть направлені на виплати заробітної плати працівникам державного сектору та утримання шкіл та лікарень.

При цьому, у разі неможливості виплати кредиту з боку України, Велика Британія покриє вартість позики.

У британському уряді вважають, що такий крок є одночасно інвестицією у стратегічну стійкість України та вираз впевненості в майбутньому країни.

24 червня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Він застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією і повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Джонсон попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.

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