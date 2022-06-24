Джонсон застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на заяву Джонсона.

"Моє послання колегам по G7 і в НАТО зокрема. Зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню", - сказав Борис Джонсон.

Джонсон повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Він закликав західні держави "дати українцям стратегічну витривалість".

Він попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.

"Настав час визнати, що українцям потрібна допомога, щоб змінити динаміку на Донбасі, в Севєродонецьку, а потім у районі сухопутного мосту на півдні", - додав він.

Борис Джонсон наголосив на важливості продовольчої безпеки, вирушаючи на зустріч глав урядів країн Співдружності в столиці Руанди Кігалі.

"Деякі з найбідніших країн світу абсолютно залежать від постачання зерна з України", - сказав він.

Він виключив відправку флоту для розблокування українського експорту, але наголосив на необхідності знайти спосіб вивезення зерна, який не перебуває під контролем Путіна.

23 червня Джонсон заявив, що Велика Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя для вивозу зерна. Британські журналісти зазначають, що будь-які зусилля з розмінування були б найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb