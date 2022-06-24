Джонсон застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликає західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю"
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на заяву Джонсона.
"Моє послання колегам по G7 і в НАТО зокрема. Зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню", - сказав Борис Джонсон.
Джонсон повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Він закликав західні держави "дати українцям стратегічну витривалість".
Він попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.
"Настав час визнати, що українцям потрібна допомога, щоб змінити динаміку на Донбасі, в Севєродонецьку, а потім у районі сухопутного мосту на півдні", - додав він.
Борис Джонсон наголосив на важливості продовольчої безпеки, вирушаючи на зустріч глав урядів країн Співдружності в столиці Руанди Кігалі.
"Деякі з найбідніших країн світу абсолютно залежать від постачання зерна з України", - сказав він.
Він виключив відправку флоту для розблокування українського експорту, але наголосив на необхідності знайти спосіб вивезення зерна, який не перебуває під контролем Путіна.
- 23 червня Джонсон заявив, що Велика Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя для вивозу зерна. Британські журналісти зазначають, що будь-які зусилля з розмінування були б найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років.
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