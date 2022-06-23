Велика Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя для вивозу зерна, - Борис Джонсон

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, інформує SkyNews.

"Так, я не хочу вдаватися в технічні чи військові деталі, але це можете виглядати схоже до того, що ми вже зробили, постачаючи обладнання для країн. Ми, безумовно, говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу", - зазначив Джонсон під час візиту у Руанду.

Британські журналісти зазначають, що будь-які зусилля з розмінування були б найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років.

Відзначимо, що у вівторок, 21 червня, Очільниця МЗС Британії оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ і візит у Стамбул з наміром зняти "зернову блокаду" України.

Сьогодні, 23 червня, Ліз Трасс відвідала Туреччину і закликала впродовж місяця вирішити проблему "зернової блокади" України.

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