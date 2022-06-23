Очільниця МЗС Британії відвідала Туреччину і закликала впродовж місяця вирішити проблему "зернової блокади" України
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс повідомила в четвер, що слід "невідкладно" вирішити зернову кризу в Україні протягом наступного місяця, щоб уникнути "руйнівного" результату
Про це вона заявила виступаючи в Анкарі разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, інформує CNN.
Трасс ще раз звинуватив президента Росії Володимира Путіна у "зброї голоду" і підкреслив, що якщо ця складна ситуація не буде вирішена, вона, ймовірно, призведе до "великого голоду по всьому світу".
"Він [Путін] заблокував українські порти і зупиняє експорт 20 мільйонів тонн зерна по всьому світу, тримаючи світ в заручниках", - сказала Трасс, яка перебуває в Туреччині, щоб обговорити план вивезення зерна, який підтримується ООН.
"Зрозуміло, що комерційні судна повинні мати безпечний прохід, щоб мати можливість залишати українські порти, і що українські порти повинні бути захищені від російських атак", - сказала вона.
Міністерка додала, що "Росія не може зволікати і зволікати" у цьому важливому питанні.
"Ми чітко усвідомлюємо, що вирішити цю зернову криза слід невідкладно, і її потрібно вирішити протягом наступного місяця, інакше ми можемо побачити руйнівні наслідки", – сказала Трасс.
- Відзначимо, що у вівторок, 21 червня, Очільниця МЗС Британії оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ і візит у Стамбул з наміром зняти "зернову блокаду" України.
- Нові санкції Британії проти Росії були введені сьогодні, 23 червня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе