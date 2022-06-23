Про це вона заявила виступаючи в Анкарі разом із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, інформує CNN.

Трасс ще раз звинуватив президента Росії Володимира Путіна у "зброї голоду" і підкреслив, що якщо ця складна ситуація не буде вирішена, вона, ймовірно, призведе до "великого голоду по всьому світу".

"Він [Путін] заблокував українські порти і зупиняє експорт 20 мільйонів тонн зерна по всьому світу, тримаючи світ в заручниках", - сказала Трасс, яка перебуває в Туреччині, щоб обговорити план вивезення зерна, який підтримується ООН.

"Зрозуміло, що комерційні судна повинні мати безпечний прохід, щоб мати можливість залишати українські порти, і що українські порти повинні бути захищені від російських атак", - сказала вона.

Міністерка додала, що "Росія не може зволікати і зволікати" у цьому важливому питанні.

"Ми чітко усвідомлюємо, що вирішити цю зернову криза слід невідкладно, і її потрібно вирішити протягом наступного місяця, інакше ми можемо побачити руйнівні наслідки", – сказала Трасс.

Відзначимо, що у вівторок, 21 червня, Очільниця МЗС Британії оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ і візит у Стамбул з наміром зняти "зернову блокаду" України.

Нові санкції Британії проти Росії були введені сьогодні, 23 червня.

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