Про це заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс, інформує SkyNews.

"Ми продовжимо вводити санкції, ми продовжуватимемо припиняти імпорт товарів з Росії, поки не побачимо, що Росія повністю вийде з України. Ми сповнені рішучості надати більше зброї, ввести більше санкцій і підтримати Україну у витісненні Росії з їхньої території", - зазначила Ліз Трасс.

Очільниця МЗС також повідомила, що у середу поїде до Туреччини, щоб обговорити варіанти допомоги з вивезення зерна з Одеси, сказавши, що на пошук рішення потрібно лише кілька тижнів.

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