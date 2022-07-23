Близько 10 тисяч українських військових пройдуть навчання у Британії, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Артилеристи полку Королівських повітряних сил ЗС Великої Британії є частиною програми тривидової підготовки, у рамках якої до Сполученого Королівства приїде до 10 000 українців із незначним військовим досвідом або без нього, щоб пройти інтенсивні курси "солдатської служби", що допоможе їм у захисті України від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

У Генштабі зазначили, що програма є частиною постійного зобов’язання Британії з підтримки України і наразі становить понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,75 млрд дол.) військової допомоги та включає понад 5 тис. одиниць легкого протитанкового засобу нового покоління NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) та реактивних систем залпового вогню M270.

До програми буде залучено близько 1050 британських військовослужбовців, підготовка проходитиме на об’єктах міноборони Британії. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

У Генштабі також повідомили, що британський уряд оперативно закупив автомати АК для програми навчання, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій.

Британія також надає одяг та спорядження для підтримки українських військових.

До тренувань українських військових у Британії 23 липня долучився прем'єр країни Борис Джонсон, який відвідав бійців на полігоні. Він кинув навчальну гранату, зайняв позицію за великокаліберним кулеметом та приміряв протитанковий комплекс NLAW.

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