Про це розповіла пресслужба уряду Великої Британії у фейсбуці.

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, що Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Британський прем'єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

в

Напередодні Джонсон провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським і обговорив "зернову угоду" та військову підтримку України.

Як відомо, Джонсон залишатиметься на посаді прем'єра Британії до початку вересня, після чого піде з посади.

30 червня 2022 року, Велика Британія заявила про готовність подвоїти свою військову підтримку Україні. Країна планує виділити ще 1,2 млрд доларів для того, щоб Україна могла перейти в контрнаступ.

3 липня британські ЗМІ повідомили, що Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb