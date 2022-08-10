Данія приєднається до навчання українських військових у Британії
Міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву Міноборони Данії.
"Україна все ще потребує підтримки у боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу у сфері військового вишколу" - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Данія підтримає навчальний проєкт під керівництвом Британії, залучивши 130 данських солдатів, і одночасно пропонує навчати українських солдатів у Данії.
"Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України" - заявили у Міноборони Данії.
Повідомляється, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час донорської конференції у Копенгагені 11 серпня.
У 2022 році на проєкт підтримки військового вишколу українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.
Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.
Відомо, що програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.
Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.
- 8 серпня міноборони Фінляндії повідомило, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії. "Мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців, навчання відбудеться цього року", – йдеться у повідомленні.
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