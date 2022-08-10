Данія приєднається до навчання українських військових у Британії

Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву Міноборони Данії.

"Україна все ще потребує підтримки у боротьбі з російським вторгненням, тому Данія посилює допомогу у сфері військового вишколу" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Данія підтримає навчальний проєкт під керівництвом Британії, залучивши 130 данських солдатів, і одночасно пропонує навчати українських солдатів у Данії.

"Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України" - заявили у Міноборони Данії.

Повідомляється, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час донорської конференції у Копенгагені 11 серпня.

У 2022 році на проєкт підтримки військового вишколу українських військових буде виділено 100 мільйонів данських крон.

Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

Відомо, що програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

8 серпня міноборони Фінляндії повідомило, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії. "Мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців, навчання відбудеться цього року", – йдеться у повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb