Фінські спеціалісти навчатимуть українських військових у Великій Британії

Про це повідомили у міноборони Фінляндії.

"Навчання проводить Велика Британія, яка звернулася до країн-партнерів за підтримкою в реалізації навчання. За даними Великої Британії, мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців, навчання відбудеться цього року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Швеції направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базового військового вишколу українців

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb