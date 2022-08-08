Фінські спеціалісти навчатимуть українських військових у Великій Британії
Фінляндія направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних сил України
Про це повідомили у міноборони Фінляндії.
"Навчання проводить Велика Британія, яка звернулася до країн-партнерів за підтримкою в реалізації навчання. За даними Великої Британії, мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців, навчання відбудеться цього року", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, уряд Швеції направить до Великої Британії військових інструкторів для проведення базового військового вишколу українців
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