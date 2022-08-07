Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових

Про це повідомили у міноборони Швеції.

"Війна Росії проти України триває вже понад п'ять місяців, і дуже важливо, щоб зовнішній світ продовжував підтримувати Україну у боротьбі країни за суверенітет та самовизначення. Важливо, що Швеція бере участь у цій роботі і шведські інструктори сприятимуть зміцненню обороноздатності України," - прокоментував міністр оборони Петер Гульквіст.

Зазначається, що Збройні сили Швеції відправлять до Британії до 120 інструкторів у період з 12 серпня по 31 грудня 2022 року для проведення базового військового вишколу громадян України, яка розділена на кілька етапів навчання.

Британія запропонувала українським громадянам пройти вишкіл на своїй території та запросила інші країни, які входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду зробити свій внесок.

Загалом у навчаннях у Великій Британії візьмуть участь близько 10 000 громадян України.

Максимум 60 шведських інструкторів будуть одночасно перебувати у Великій Британії, що, як вважається, мало вплине на інші операції Збройних сил країни.

У Велику Британію уже прибули на навчання близько 1500 українських військових. 7 липня посол України у Британії Вадим Пристайко заявив, що військовослужбовців не лише навчатимуть британські інструктори. Їм також видадуть обмундирування. Крім того, бійці отримають знання та зброю і повернуться в Україну найближчим часом.