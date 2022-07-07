У Велику Британію уже прибули на навчання близько 1500 українських військових
У рамках ініціативи британського міноборони щодо зміцнення спроможності ЗСУ до Великої Британії прибули 1500 українських бійців для проходження військового навчання
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка в етері національного телемарафону.
"У результаті буде 10 тисяч. Зараз ми маємо вже на території Британії більше півтори тисячі їх (українських військових - Ред.). Прибувають літаки, приблизно по 100-200 людей прибувають щотижня", - сказав Пристайко.
Він також зазначив, що військовослужбовців не лише навчатимуть британські інструктори. Їм також видадуть умундирування. Крім того, бійці отримають знання та зброю і повернуться в Україну найближчим часом.
"Ми за декілька місяців зможемо отримати в Україні все десятитисячне угруповання підготовлених людей. Одягнених, навчених", - наголосив посол.
- Нагадаємо, 6 липня у Британії розпочалися військові навчання для захисників України
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