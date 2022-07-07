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У Велику Британію уже прибули на навчання близько 1500 українських військових

7 липня, 2022 четвер
19:55
Світ британія україна

У рамках ініціативи британського міноборони щодо зміцнення спроможності ЗСУ до Великої Британії прибули 1500 українських бійців для проходження військового навчання

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка в етері національного телемарафону.


"У результаті буде 10 тисяч. Зараз ми маємо вже на території Британії більше півтори тисячі їх (українських військових - Ред.). Прибувають літаки, приблизно по 100-200 людей прибувають щотижня", - сказав Пристайко.

Він також зазначив, що військовослужбовців не лише навчатимуть британські інструктори. Їм також видадуть умундирування. Крім того, бійці отримають знання та зброю і повернуться в Україну найближчим часом.

"Ми за декілька місяців зможемо отримати в Україні все десятитисячне угруповання підготовлених людей. Одягнених, навчених", - наголосив посол.

  • Нагадаємо, 6 липня у Британії розпочалися військові навчання для захисників України

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