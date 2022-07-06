Про це йдеться на сайті парламенту Великої Британії.

Сьогодні я радий повідомити Палаті представників про подробиці програми підготовки українських збройних сил під керівництвом Великої Британії, оголошеної прем’єр-міністром під час його нещодавнього візиту до Києва. У відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну уряд Великої Британії надає Україні 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги. Це включає в себе зобов’язання очолити інноваційну програму, яка має на меті навчити до 10 тис. українських новобранців у Великій Британії", - зауважив міністр оборони Бен Воллес.

Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських захисників. Підрозділи 11-ї бригади допомоги Силам безпеки навчатимуть їх у різних регіонах країни.

"Ці українські військові пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Це включає в себе навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів. Я поінформував шановних членів, до складу яких входять бази, які використовуються для цієї навчальної програми, про місцеві заходи", - зазначив міністр.

За словами Бена Воллеса, Велика Британія планує збільшити масштаб і частоту цих навчань відповідно до вимог України. Також країна обговорює з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в цій програмі, працюючи з державами, які готові надати тренерів або обладнання. Міністр зауважив, що заплановано розвиток курсів. Він інформуватиме парламент про результати початкових курсів і будь-які плани щодо розширення масштабу чи обсягу програми.

"Ця діяльність є пріоритетом для міністерства оборони як частина непохитних зусиль Великої Британії щодо зміцнення спроможності Збройних сил України та демонструє незмінне лідерство Великої Британії у відповіді на агресивну війну Росії. Я можу запевнити Палату представників, що міністерство оборони отримало потужну підтримку з боку всього уряду щодо невійськових положень, необхідних для підтримки такої значної програми навчання", - наголосив Бен Воллес.

Він зауважив, що деякі деталі навчань залишатимуться конфіденційними з міркувань безпеки.

5 липня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

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