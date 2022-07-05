Про це йдеться на сторінці британського уряду.

У повідомленні зазначено, що прем’єр-міністр вранці 5 червня розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, щоб повідомити про обговорення, що відбулися на G7 та саміті НАТО минулого тижня.

"Прем’єр-міністр поінформував про новітнє військове обладнання Великобританії, включаючи 10 самохідних артилерійських систем і боєприпаси, які надійдуть найближчими днями та тижнями", - йдеться у дописі уряду Великої Британії.

Що стосується зерна, лідери погодилися з важливістю якнайшвидшого вивезення його з України, і прем’єр-міністр сказав, що Великобританія продовжує тісно співпрацювати з партнерами щодо наступних кроків і готова допомогти будь-яким можливим способом.

Лідери також обговорили справи українських бійців британського походження, які були захоплені російськими військами в останні тижні.

Джонсон та Зеленський також обговорила Євробачення 2023, і прем’єр-міністр сказав, що Велика Британія попросила EBU розглянути пропозиції України щодо заходу.

Також Джонсон сьогодні повідомив, що Шотландія та Уельс спільно ухвалили рішення про виділення військової допомоги Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

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