Шотландія та Уельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів, - Джонсон
Шотландія та Уельс спільно ухвалили рішення про виділення військової допомоги Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів
Про це інформує Європейська правда з посиланням на премʼєра Великої Британії Бориса Джонсона у твітері.
"Уряд Уельсу виділив 35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім'ї прийняли 3000 біженців", - йдеться у твіті.
Джонсон також зазначив, що 65 млн фунтів виділила і Шотландія, яка оголосила про готовність прийняти українських біженців.
"Я щойно розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, аби проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 млн фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 мільярда фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців", - заявив Джонсон.
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