Канада допоможе у підготовці українських військових у Великій Британії
Канада відправить до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців. Перші інструктори прибудуть наступного тижня
Про це пише Reuters.
"Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли Росія бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу. Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо свою обіцянку відновити масштабне навчання", - сказала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
Навчання триватиме чотири місяці. Більшість солдатів з канадської легкої піхоти 3-го батальйону принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні, Альберта.
Конгрес Українців Канади (група, яка представляє українську діаспору в Канаді) привітав відновлення навчання, зазначивши, що канадський досвід принесе велику користь Україні.
За даними Reuters, навчання під керівництвом Канади, яке відбудеться на військовій базі в південно-східній Англії, охоплюватиме поводження зі зброєю, надання першої допомоги та тактику патрулювання.
Видання повідомляє, що з 2015 року збройні сили Канади підготували понад 33 000 українських військових і сил безпеки, але призупинили навчання з лютого.
- 3 липня британські ЗМІ повідомили, що Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS
- 23 липня уряд Великої Британії опублікував відео відвідування прем'єр-міністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.72
- Актуальне
- Важливе