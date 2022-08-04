Канада допоможе у підготовці українських військових у Великій Британії

Про це пише Reuters.

"Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли Росія бере участь у тривалій спробі завдати довгострокової шкоди Україні та її народу. Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо свою обіцянку відновити масштабне навчання", - сказала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Навчання триватиме чотири місяці. Більшість солдатів з канадської легкої піхоти 3-го батальйону принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні, Альберта.

Конгрес Українців Канади (група, яка представляє українську діаспору в Канаді) привітав відновлення навчання, зазначивши, що канадський досвід принесе велику користь Україні.

За даними Reuters, навчання під керівництвом Канади, яке відбудеться на військовій базі в південно-східній Англії, охоплюватиме поводження зі зброєю, надання першої допомоги та тактику патрулювання.

Видання повідомляє, що з 2015 року збройні сили Канади підготували понад 33 000 українських військових і сил безпеки, але призупинили навчання з лютого.

3 липня британські ЗМІ повідомили, що Українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS

23 липня уряд Великої Британії опублікував відео відвідування прем'єр-міністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.

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