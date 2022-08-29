Норвегія планує виділити приблизно $200 млн на забезпечення України газом
Норвезький уряд пропонує виділити 2 мільярди норвезьких крон ($200 млн) для того, щоб допомоги Україні у забезпеченні себе газом до зимового періоду
Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії у понеділок, 29 серпня.
"Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе головну роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити 2 млрд крон на закупівлю українцями газу восени та взимку", - заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре.
- Станом на 25 серпня було відомо, що на тлі російського скорочення поставки газу в країни ЄС заради політичного тиску, Норвегія змогла стати головним постачальником газу в Європі, відібравши цю роль у Росії.
- 26 серпня в Норвегії набув чинності пакет санкцій проти РФ, який Європейський Союз затвердив 21 липня.
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