Норвегія планує виділити приблизно $200 млн на забезпечення України газом

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії у понеділок, 29 серпня.

"Війна призвела до того, що Україна потребує негайної зовнішньої підтримки. Україна звернулася до Норвегії з проханням взяти на себе головну роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Ми стежимо за ситуацією і пропонуємо витратити 2 млрд крон на закупівлю українцями газу восени та взимку", - заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре.

Станом на 25 серпня було відомо, що на тлі російського скорочення поставки газу в країни ЄС заради політичного тиску, Норвегія змогла стати головним постачальником газу в Європі, відібравши цю роль у Росії.

26 серпня в Норвегії набув чинності пакет санкцій проти РФ, який Європейський Союз затвердив 21 липня.