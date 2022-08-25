Норвегія відібрала у Росії роль найбільшого постачальника газу в Європі, - Business Insider

Про це пише Business Insider з посиланням на заяву міністра енергетики Норвегії Тер’є Аасланда.

"Я очікую, що ми зможемо підтримувати такий рівень виробництва, як зараз, до 2030 року", - сказав Аасланд.

Зазначається, що дефіцит палива на континенті може створити серйозні проблеми для європейської промисловості. У Осло запевняють, що збираються у найближчі роки видобувати максимальні об’єми газу.

Офіційні прогнози Осло кажуть, що за підсумками року видобуток газу в країні збільшиться на 8% у порівнянні з 2021 роком. Таким чином, Норвегія може побити свій рекорд, який був встановлений п’ять років тому.

Країна змогла відібрати у Росії роль найбільшого постачальника газу в Європі після того, як Кремль вирішив різко скоротити поставки у відповідь на західні санкції. Business Insider також нагадує, що в травні ЄС погодився накласти ембарго на російську нафту, яка постачається морем. Однак, жодні обмеження проти російського газу досі не були запроваджені.

Але навіть без таких рішень з європейського боку Росія сама влаштувала енергетичну кризу, обмежуючи власний експорт. Минулої п’ятниці Москва оголосила про тимчасове закриття газопроводу "Північний потік-1". Хоча з липня вона й так скоротила транспортування до 20% від потужності ГТС.

Скорочення поставок змусило європейські ціни на газ стрімко рости. Базові нідерландські ф’ючерси на газ TTF з червня подорожчали на 220%.

"Загалом, ринок передбачуваний. Коли виникає дефіцит, ціни стають високими. Це також сприяє збільшенню видобутку і спрямування газу на ринки, які його найбільше потребують", - сказав норвезький міністр.

26 липня ЗМІ повідомили, що кремль посилює тиск на Євросоюз, щоб змусити лідерів країн блоку переглянути введені санкції проти Росії, а також свою підтримку України. Якщо постачання газу на мінімальному рівні збережеться, то в Європі виникне нестача енергоресурсів.

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