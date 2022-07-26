Росія постачатиме газ у Європу в мінімальній кількості, поки ЄС не скасує санкції, - Bloomberg
Кремль посилює тиск на Євросоюз, щоб змусити лідерів країн блоку переглянути введені санкції проти Росії, а також свою підтримку України
Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на власні джерела.
Співрозмовники агентства очікують, що Кремль і Газпром продовжать шукати причини, щоб обмежити газові потоки газопроводом "Північний потік – 1", основним маршрутом постачання газу до Європи після початку війни.
З 27 липня обсяг прокачування газу Північним потоком скоротять до 20% від планової потужності.
Агентство зазначає, що якщо постачання газу на мінімальному рівні збережеться, то в Європі виникне нестача енергоресурсів.
Газова суперечка з ЄС, пише Bloomberg, показала, що Росія готова відмовитися від десятків мільярдів доларів експортних доходів, щоб досягти своїх геополітичних цілей. За словами одного з джерел, Газпром проаналізував, які наслідки можливі після припинення поставок у 2023 році, і знайшов варіанти, як обмежити фінансові збитки за рахунок зростання доходів цього року.
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