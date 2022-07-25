Про це інформує "Європейська правда".

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту… Газпром зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", – йдеться в пресрелізі компанії.

У Газпромі також заявили, що від 27 липня пропускна спроможність КС "Портова" становитиме до 33 млн кубометрів на добу.

Таким чином, постачання газу "Північним потоком" впаде до 20% від заявленої потужності.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на цьому тлі ціна газу в ЄС, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до $1860 за тисячу кубометрів.

Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання

Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"