Газпром заявив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", постачання газу скоротиться удвічі
Російська компанія "Газпром" оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, внаслідок чого пропускна потужність газогону зменшиться, а постачання газу до країн Європи скоротиться вдвічі
Про це інформує "Європейська правда".
"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту… Газпром зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", – йдеться в пресрелізі компанії.
У Газпромі також заявили, що від 27 липня пропускна спроможність КС "Портова" становитиме до 33 млн кубометрів на добу.
Таким чином, постачання газу "Північним потоком" впаде до 20% від заявленої потужності.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на цьому тлі ціна газу в ЄС, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до $1860 за тисячу кубометрів.
- Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання
- Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"
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