Про це пише Reuters.

Джерела агенції стверджують, що продаж безпілотників General Atomics може заблокувати Конгрес США. Але план майбутніх постачань саме такого виду озброєнь розглядається Пентагоном упродовж кількох тижнів.

Reuters також нагадує, що Україна наразі використовує кілька типів менших БПЛА меншої дальності дії.

Gray Eagle є стрибком у технологіях, оскільки він може автономно літати понад 30 годин, залежно від завдань, і збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Grey Eagles є армійською версією більш відомого безпілотника Predator, який також може нести до восьми потужних ракет Hellfire.

Видання наголошує на знаковості майбутніх постачань саме цих БПЛА, оскільки вони означатимуть, що Вашингтон вперше надасть Україні одну з передових систем, яка здатна завдавати багаторазових ударів на полі бою проти Росії.

В Україну прибудуть ще три батареї польських самохідних гаубиць Krab.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню.

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