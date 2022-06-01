В Україну прибудуть ще три батареї польських самохідних гаубиць Krab
Найближчими місяцями в Україну надійде нове артилерійське озброєння з Польщі
Про це повідомляє Dziennik.
Україна домовилася з Польщею щодо постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab. Це майже 60 САУ. Вартість контракту - $700 млн.
Перша ескадрилья, 18 гарматних гаубиць, потрапила в Україну минулого тижня. Їх вилучили з запасів Війська Польського, — пише видання.
Наголошено, що це буде зовсім нове озброєння. Його виготовленням займається завод "Гута Стальова Воля", що входить до складу Польської групи озброєнь, — деталізує Dziennik. - Постачання буде здійснене у найближчі кілька місяців, наразі виробнича потужність "Гути" становить 20 - 30 одиниць на рік. Вартість угоди становить близько 3 млрд злотих, це перший експортний контракт на такий тип зброї.
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