В Україну прибудуть ще три батареї польських самохідних гаубиць Krab

Про це повідомляє Dziennik.

Україна домовилася з Польщею щодо постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab. Це майже 60 САУ. Вартість контракту - $700 млн.

Перша ескадрилья, 18 гарматних гаубиць, потрапила в Україну минулого тижня. Їх вилучили з запасів Війська Польського, — пише видання.

Наголошено, що це буде зовсім нове озброєння. Його виготовленням займається завод "Гута Стальова Воля", що входить до складу Польської групи озброєнь, — деталізує Dziennik. - Постачання буде здійснене у найближчі кілька місяців, наразі виробнича потужність "Гути" становить 20 - 30 одиниць на рік. Вартість угоди становить близько 3 млрд злотих, це перший експортний контракт на такий тип зброї.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS.

28 травня військовий експерт Сергій Згурець заявив в ефірі Еспресо, що системи залпового вогню HIMARS та MLRS покращать якість ведення бойових дій у боротьбі з російським загарбником.

Того ж дня газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написала, що новітні ракетні системи, зокрема HIMARS, упродовж найближчих тижнів будуть в Україні.

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