Новітні ракетні системи, зокрема HIMARS, упродовж найближчих тижнів будуть в Україні, - The Wall Street Journal
Адміністрація президента США Джо Байдена, як очікується, вже наступного тижня оголосить, що направить в Україну ракетні системи далекого радіусу дії М270 та М142
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Серед озброєнь, які, як очікується, США нададуть, є реактивні системи залпового вогню, або РСЗВ, що є мобільними артилерійськими установками, здатними вести вогонь на десятки кілометрів далі, ніж будь-яка нинішня система, яку використовує Україна.
Очікується також, що США передадуть Україні високомобільні артилерійські ракетні комплекси, відомі як HIMARS.
Мобільні артилерійські пускові установки дозволять Україні завдати удару по російських батареях на Донбасі.
Обидві системи додадуть ЗСУ більшої мобільності, ніж гаубиці M777, які США також надсилають Україні. Поки що не ясно, скільки нових РСЗВ нададуть США, але джерело The Wall Street Journal запевнило, що вони можуть прибути в Україну протягом кількох тижнів. Сполучені Штати також заявили, що українським військам знадобиться щонайменше тиждень підготовки, щоб їх використовувати.
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