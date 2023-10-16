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В Україні відбулася прем'єра фільму "Церква без Христа" про необхідність заборони РПЦ

16 жовтня, 2023 понедiлок
00:07
Культура Прем'єра фільму "Церква без Христа"

У неділю, 15 жовтня, відбулася прем'єра документального фільму народного депутата Миколи Княжицького "Церква без Христа". Стрічка присвячена забороні діяльності в Україні російської православної церкви

Про це повідомляє Еспресо.

Прем'єра стрічки відбулася при повній залі івано-франківського кінотеатру "Люмʼєр" в рамках міжнародного форуму Via Carpatia.

Стрічка розповідає про роль РПЦ в українському православ'ї та її участь в розв'язанні Росією війни проти України. Зйомки фільму відбувалися у деокупованій Бородянці, Києві, Полтаві, Чернівцях, Львові та  на Івано-Франківщині.

ремєра фільму "Церква без Христа"

У фільмі "Церква без Христа" автори представили докази того, що РПЦ в Україні функціонує як інструмент розповсюдження загарбницької політики Москви. Автор фільму, народний депутат України Микола Княжицький, наводить факти, які підтверджують, що так звана УПЦ МП не відмежувалася від кремлівської церкви. А відтак і докази, що РПЦ має розгалужену мережу в Україні, яка діє за завданнями й під кураторством спецслужб РФ.

У стрічці також показали випадки прямої колаборації священників московського патріархату з росіянами, як це було, зокрема, під час окупації Бородянки. 

Микола Княжицький

"Те, що я показую у фільмі - лише ілюстрація набагато більшої та небезпечної історії про те, як російська церква пройшла еволюцію від агітаторів "русского міра" до терористів", - сказав Княжицький.

Автор фільму пропонує рішення щодо обмеження діяльності Російської церкви в Україні. Княжицький висунув на розгляд Законопроєкт №8221, проте, на думку народного депутата, влада робить все можливе, щоб заблокувати прийняття цього закону: "Це фільм політичний, але він захищає не ту чи іншу партію, а мій законопроєкт №8221, який підписали представники різних політичних сил: і "Європейської солідарності", і "Слуг Народу", і "За майбутнє", і "Довіри", і "Батьківщини". Та, на жаль, документ не виносять до залу Верховної Ради. Щоб підштовхнути депутатів ухвалити цей закон, ми і створили фільм. Стрічка розповідає про те, чому необхідно цей закон прийняти".

Водночас народний депутат зауважив, що законопроєкт №8221 підтримали представники усіх патріотичних політичних сил: "Європейська солідарність", "Слуга Народу", "За майбутнє", "Довіра", "Батьківщина".

Крім цього, у показі фільму та дискусії взяв учать голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та представник провладної фракції  Микита Потураєв.

Микита Потураєв

"Ми надто довго йшли до того, щоб зʼявилися законопроєкти. Вони зʼявилися. Ще надто довго йшли до того, щоб вони змогли отримати шанс зʼявитися в залі (ВРУ, - ред.). Цей фільм точно не втратить актуальності. Він актуальний сьогодні. Він буде актуальний тоді, коли Верховна Рада проголосує за Законопроєкт. І  навіть тоді він не втратить актуальності. Це буде частина історії про те, як довго і непросто ми прийшли до того, щоб врешті решт поставити крапку в залежності українського православ’я від Москви”, - сказав він.

Історик і народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Вʼятрович відзначив, що активність російської церкви в Україні сприяє збереженню російського впливу в нашій країні: "Сотні років цей імперіалістичний павук спокутував нас своїми нитками. З 2014-го року ми починаємо ці нитки розривати: декомунізація, деколонізація, зміна календаря. Зараз найміцніша з ниточок, що тримає нас в орбіті впливу Росії - це російська церква. Я впевнений, і це ж показують соцопитування, що зараз є всі підстави, щоб розірвати цю нитку і говорити про зміцнення незалежності України. Це питання безпеки".

Микита Потураєв, Володимир Вʼятрович, Софія Федина

Водночас кандидатка політичних наук та народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Софія Федина зауважила, що з точки зору міжнародного права запропонований законопроєкт відповідає всім міжнародним нормам і конвенціям.

Микола Княжицький і Софія Федина

"Як міжнародник, я знаю, що таке європейські конвенції з прав людини, міжнародні конвенції. Європейці, бувало, доказували: «це ж свобода релігії, це ж права». Але в усіх цих конвенціях є один важливий пункт: будь-яку структуру можна заборонити, якщо вона шкодить національній безпеці. А в такому випадку є всі передумови вважати, що російська церква створює небезпеку не тільки для держави, а для існування Української  держави", - сказала Федина.

Переглянути документальний фільм "Церква без Христа" можна за посиланням.

  • 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить  Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі". 
  • Микола Княжицький на міжнародному форумі Via Carpatia розповів про фільм "Церква без Христа", який закликає прийняти Закон 8221 про заборону московської церкви.


 

Суспільство
Україна
Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
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