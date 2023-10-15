“У фільмі “Церква без хреста” ми розкажемо про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні”, - Княжицький

"Це насправді політичний фільм, який захищає не ту чи іншу партію, а мої погляди і мій Закон 8221, який підписали представники більшості політичних сил, за виключенням колишніх ОПЗЖ. Зокрема, Закон підтримали "Європейська Солідарність", "Слуга Народу", "За майбутнє", "Довіра", "Батьківщина"", - повідомив Княжицький в етері телеканалу "Еспресо".

Крім того, що цей фільм закликає прийняти Закон, він надзвичайно цікавий. Фільм презентуватиметься сьогодні в Франківському кінотеатрі "Люм'єр" о 15:30, а вже о 18:00 його можна буде переглянути на ютуб-каналі Миколи Княжицького.

"Ми сподіваємось, що ви захочете подивитися цей фільм, він дуже цікавий і надзвичайно емоційний. Ми побували в різних куточках України від Заходу до Сходу. Ми розповідаємо про злочини російської православної церкви в Україні. Ми знімали людей, які забороняли перші церкви, матерів загиблих воїнів, які боролися за українську церкву", - додав нардеп.

У фільмі будуть задіяні громади, які перейшли в українську церкву. Це не лише про історію, а й про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні.

"Думаю, вам буде цікаво і переконаний, що ви станете нашими союзниками для прийняття Закону 8221", - резюмував Микола Княжицький.