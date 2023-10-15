“У фільмі “Церква без хреста” ми розкажемо про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні”, - Княжицький
Народний депутат Микола Княжицький на міжнародному форумі Via Carpatia розповів про фільм “Церква без хреста”, який закликає прийняти Закон 8221 про заборону московської церкви
"Це насправді політичний фільм, який захищає не ту чи іншу партію, а мої погляди і мій Закон 8221, який підписали представники більшості політичних сил, за виключенням колишніх ОПЗЖ. Зокрема, Закон підтримали "Європейська Солідарність", "Слуга Народу", "За майбутнє", "Довіра", "Батьківщина"", - повідомив Княжицький в етері телеканалу "Еспресо".
Крім того, що цей фільм закликає прийняти Закон, він надзвичайно цікавий. Фільм презентуватиметься сьогодні в Франківському кінотеатрі "Люм'єр" о 15:30, а вже о 18:00 його можна буде переглянути на ютуб-каналі Миколи Княжицького.
"Ми сподіваємось, що ви захочете подивитися цей фільм, він дуже цікавий і надзвичайно емоційний. Ми побували в різних куточках України від Заходу до Сходу. Ми розповідаємо про злочини російської православної церкви в Україні. Ми знімали людей, які забороняли перші церкви, матерів загиблих воїнів, які боролися за українську церкву", - додав нардеп.
У фільмі будуть задіяні громади, які перейшли в українську церкву. Це не лише про історію, а й про сьогодення злочинної діяльності російської церкви в Україні.
"Думаю, вам буде цікаво і переконаний, що ви станете нашими союзниками для прийняття Закону 8221", - резюмував Микола Княжицький.
- 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі".
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