Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Івано-Франківщина Міжнародний форум Via Carpatia: що у програмі
Анонс

Міжнародний форум Via Carpatia: що у програмі

10 жовтня, 2023 вiвторок
12:46
Івано-Франківщина Via Carpatia 2023

Люди та ідеї, які захищають та творять Україну - із таким лейтмотивом 13-15 жовтня в Івано-Франківську проходитиме Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі".

У минулі роки захід відбувався у серці Гуцульщини - у Верховині та Криворівні, а також у Львові. Цього ж разу дводенним простором для діалогу і осмислення української традиції, її трансформації в майбутньому та презентації у світі стане місто Івано-Франківськ, до якого на кілька днів з’їдуться десятки українських інтелектуалів, військових письменників, волонтерів, митців, освітян, науковців, акторів, громадських та політичних діячів.

У програмі - десятки заходів: університетські лекції, публічні дискусії, зустрічі з військовими письменниками, вручення премії Станіслава Вінценза, перегляд вистави “Нація” та кінофільмів, мистецькі виставки та навіть дитяча книжкова програма

Розпочнеться Via Carpatia 2023 13 жовтня циклом відкритих лекцій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Їх прочитають Йосиф Зісельс, Віталій Портников, Микола Княжицький і Володимир В’ятрович.

14-15 жовтня відбудеться п’ять панельних дискусій: "На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі", "Вийти з тіні. Позиціонування України в світі", "Еміграція та солідарність. Між консервацією давнього і просуванням сучасного", "Сильні досвідом предків. Роль традиції для стійкості Збройних сил та волонтерства", "Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання". Серед спікерів цих дискусій – Мирослава Гондгадзе, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Мирослава Барчук, Анжеліка Рудницька, Ростислав Держипільський, Ольга Сало, Ельміра Аблялімова, Тетяна Пилипець, Богдан Тихолоз, Генадь Побережний, Юрій Гудименко, Антін Борковський, Василь Павлов, Володимир Скоростецький, Марія Маківничук, Ростислав Лужецький, Роман Ващук, Мирослава Керик, Христина Береговська та інші. Усі дискусії можна буде дивитися у прямому етері телеканалу "Еспресо".

Ініціатор Форуму Via Carpatia, народний депутат України Микола Княжицький 15 жовтня презентуватиме власний документальний фільм “Церква без Христа. Діяльність російської православної церкви має бути заборонена”. В обговоренні фільму візьмуть участь Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Тарас Антошевський та отець Іван Рибарук із Криворівні.

"Цього року організовуємо вже шостий форум Via Carpatia, - каже Микола Княжицький. - Увага буде приділена питанням сьогодення і, в першу чергу, культури та військовим. Зі всієї України зберуться сильні люди, які вже сьогодні захищають та змінюють країну. Певний, разом ми в силі знайти спільні рішення для ключових викликів нинішньої гуманітарної та культурної ситуації".

Однією із центральних подій Via Carpatia 2023 буде Літературно-мистецька зустріч "Слово у війні" — книжкова толока, на яку до Івано-Франківська приїде близько двох десятків військових письменників. Дехто – прямісінько із фронту. Серед учасників - військові автори та волонтери Олександр Лисак, Олена Лотоцька, Катерина Флекман, Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Валерія Борщевська, Володимир Скоростецький, Андрій Лотоцький, Віктор Янкевич, Олена “Ластівка” Мокренчук, Рустам Дмитрук, Андрій Гуменюк, Ольга Донеччанка, Оксана Весна, Ілля Тітко та інші.

“Ці живі зустрічі із військовими письменниками — серцевина цьогорічної Via Carpatia, - зауважує директорка Форуму Ярина Ясиневич. - Ми говоримо, що живемо, працюємо і зустрічаємося “під захистом наших військових”. А ще ми вирішили створити безпосередньо для військових авторів можливість зустрітися із читачами і хоч на трохи вирватися із виру війни”.

Куратором мистецької складової Форуму є лауреат Шевченківської премії, видатний театральний режисер та актор кіно Ростислав Держипільський. Інтелектуальні дискусії доповнить Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – показом вистави "Нація". Також очікується виступ співака Юрія Йосифовича. І відбудуться ексклюзивні прем’єри документальних фільмів: “Чубай. Говорити знову” (режисер Михайло Крупієвський) і “Какая разніца” із документального циклу "Остання війна" (авторка - Мирослава Барчук). Вестиме Форум заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.

Крім того, Форум представить три виставки: живопис Людмили і Миколи Рибенчуків  “Україна 2022-2023”, експозицію "МААЛЄ" в рамках проекту "Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті" та виставку Українського інституту національної пам’яті "Фактор свободи".

Традиційно під час Via Carpatia відбудеться вручення премії імені видатного друга України, польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Лауреати премії – інтелектуали і громадські діячі, які зробили значний внесок у культурний або соціальний розвиток. У минулі роки премії імені Вінценза були удостоєні Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг та Петро Рихло. Вони, друзі та партнери утворюють "Коло Вінценза" – інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичними ідеалами.

Повна програма Форуму Via Carpatia 2023 доступна за лінком: https://viacarpatia.org/2023/

Форум Via Carpatia 2023 відбувається за фінансової підтримки Українського культурного фонду та Міжнародного фонду “Відродження”. Літературно-мистецьку зустріч “Слово у війні” підтримав Український інститут книги. При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією УКФ, УІК та МФВ.

Канал Еспресо - генеральний телепартнер події.

Суспільство
Культура
Микола Княжицький
Війна з Росією
Гуцульщина
Читайте також:
ВАКС
9 жовтня, 2023 понедiлок
ВАКС закрив справу "Роттердам+": САП оскаржить рішення у суді
заморозки
9 жовтня, 2023 понедiлок
Укргідрометцентр попереджає про заморозки. Коли і де саме
8 жовтня, 2023 неділя
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
10 жовтня
13:00
OPINION
Богдан Данилишин
Річний рівень інфляції у вересні знизився до 7,1%. Інфляційні тенденції місяця
12:56
На фото: позначки
Пишуть на стінах "200": партизани в Мелітополі "позначають" квартири окупантів
12:41
ізраїль україна
В Ізраїлі розшукали ще сімох українців, яких вважали зниклими
12:39
Бронежилети
Ексзаступника міністра оборони та ще одну особу підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів
12:38
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Не причетні, але підтримуємо: духовний лідер Ірану прокоментував атаки ХАМАС на Ізраїль
12:38
Польські вояки
У Польщі два генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою під Бидгощем
12:37
Ексклюзив
Китай та США
Світ готується до глобального конфлікту, - аналітик Інституту стратегічних досліджень
12:35
Мунео Судзукі
Заявив, що Москва переможе у війні: у Японії депутата вигнали з партії через поїздку до РФ
12:25
Як отримати тест-смужки українцям із цукровим діабетом І типу безплатно або з невеликою доплатою: пояснення МОЗ
12:07
Rheinmetall
Rheinmetall отримав замовлення на постачання понад 150 тис. артилерійських снарядів для України. Деталі
12:04
відключення електроенергії
"Найкращий спосіб боротися з тривогою": в Укренерго розповіли, як підготуватись до можливих блекаутів
11:52
Зеленський в конгресі США
У конгресі США допомогу Україні та Ізраїлю можуть проголосувати одним пакетом, – ЗМІ
11:41
Tesla Model Y sport
Укравтопром назвав, які електромобілі були найпопулярніші серед українців у вересні
11:30
Оновлено
Ракетний удар по селищу Великий Бурлук
Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждали троє людей
11:27
РФ за добу обстріляла 6 населених пунктів Донеччини: загинула людина, ще чотирьох поранено
11:20
Палестина
Не можна плутати ХАМАС з палестинським населенням: МЗС Іспанії про пропозицію зупинки допомоги Палестині
11:13
Володимир Зеленський
Відкриття е-декларацій чиновників: Зеленський підписав закон
11:07
Сироп від кашлю
Сироп від кашлю призвів до смерті близько 300 дітей в деяких країнах. В чому саме криється небезпека
11:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Надважливість Токмакського напрямку для контрнаступу ЗСУ та стримування ворога біля Мар'їнки: Згурець про ситуацію на фронті
10:54
Оновлено
сектор Гази
Ізраїльська армія порадила жителям Гази прямувати до Єгипту .Червоний хрест прокоментував
10:53
У Запоріжжі затримали двох жінок, яких підозрюють у передаванні ворогу особистих даних бійців ЗСУ
10:51
Нафта
Нафта дешевшає через загострення ситуації на Близькому Сході
10:46
Рамзан Кадиров
Кадиров заявив, що готовий відправити "миротворчу місію" до Палестини
10:45
OPINION
Борис Ґудзяк
Тероризм - це не відповідь. Молюся, щоб Ізраїль мав свободу і мир 
10:41
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Бухареста й планує зустрітися з президентом Румунії: що обговорюватимуть
10:30
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США заявили, що не вводитимуть свої війська в Ізраїль
10:26
ХАМАС напав на Ізраїль
Готувалися понад рік: у керівництві ХАМАСу озвучили подробиці нападу на Ізраїль
10:24
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
РФ вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії із загальним залпом 8 "калібрів"
10:17
Євген Зборовський
Система "Шлях" досі не інтегрована з реєстрами прикордонників
10:02
серіал "Корона"
Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу "Корона"
09:53
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
09:50
Wi-Fi
На Луганщині окупанти планують дозволити мешканцям доступ до Wi-Fi тільки після ідентифікації особистості, - ОВА
09:43
Ізраїль наказав закрити ключове газове родовище: ціни на газ в Європі можуть зрости
09:31
путін
Президентські вибори у РФ: британська розвідка розповіла, чого чекати від виборчої кампанії Путіна
09:31
НАЗК
POLITDATA: НАЗК відкрило доступ до Реєстру звітності політпартій
09:06
Оновлено
Ткреччина, Вацлав Гавел, правозахисники
Премію Вацлава Гавела з прав людини отримав ув'язнений турецький правозахисник. Анкара розкритикувала рішення
08:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
ХАМАС зробив подарунок Путіну, війна в Україні відчувається навіть в Арктиці. Акценти світових ЗМІ 10 жовтня
08:41
Тайвань супутник
Тайвань запустив у космос перший метеорологічний супутник власного виробництва
08:40
Оновлено
Shahed-136
Нічна атака на Україну: ворожі "шахеди" та авіація тероризували південь та схід країни
08:19
Ексклюзив
Маріуполь
Окупанти розширюють автомобільний шлях між Новоазовськом та Маріуполем - готують "подушку" для залізниці, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV