Міжнародний форум Via Carpatia: що у програмі

У минулі роки захід відбувався у серці Гуцульщини - у Верховині та Криворівні, а також у Львові. Цього ж разу дводенним простором для діалогу і осмислення української традиції, її трансформації в майбутньому та презентації у світі стане місто Івано-Франківськ, до якого на кілька днів з’їдуться десятки українських інтелектуалів, військових письменників, волонтерів, митців, освітян, науковців, акторів, громадських та політичних діячів.

У програмі - десятки заходів: університетські лекції, публічні дискусії, зустрічі з військовими письменниками, вручення премії Станіслава Вінценза, перегляд вистави “Нація” та кінофільмів, мистецькі виставки та навіть дитяча книжкова програма

Розпочнеться Via Carpatia 2023 13 жовтня циклом відкритих лекцій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Їх прочитають Йосиф Зісельс, Віталій Портников, Микола Княжицький і Володимир В’ятрович.

14-15 жовтня відбудеться п’ять панельних дискусій: "На перехресті. Доля традиції в глобалізованому світі", "Вийти з тіні. Позиціонування України в світі", "Еміграція та солідарність. Між консервацією давнього і просуванням сучасного", "Сильні досвідом предків. Роль традиції для стійкості Збройних сил та волонтерства", "Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання". Серед спікерів цих дискусій – Мирослава Гондгадзе, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Мирослава Барчук, Анжеліка Рудницька, Ростислав Держипільський, Ольга Сало, Ельміра Аблялімова, Тетяна Пилипець, Богдан Тихолоз, Генадь Побережний, Юрій Гудименко, Антін Борковський, Василь Павлов, Володимир Скоростецький, Марія Маківничук, Ростислав Лужецький, Роман Ващук, Мирослава Керик, Христина Береговська та інші. Усі дискусії можна буде дивитися у прямому етері телеканалу "Еспресо".

Ініціатор Форуму Via Carpatia, народний депутат України Микола Княжицький 15 жовтня презентуватиме власний документальний фільм “Церква без Христа. Діяльність російської православної церкви має бути заборонена”. В обговоренні фільму візьмуть участь Микита Потураєв, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Тарас Антошевський та отець Іван Рибарук із Криворівні.

"Цього року організовуємо вже шостий форум Via Carpatia, - каже Микола Княжицький. - Увага буде приділена питанням сьогодення і, в першу чергу, культури та військовим. Зі всієї України зберуться сильні люди, які вже сьогодні захищають та змінюють країну. Певний, разом ми в силі знайти спільні рішення для ключових викликів нинішньої гуманітарної та культурної ситуації".

Однією із центральних подій Via Carpatia 2023 буде Літературно-мистецька зустріч "Слово у війні" — книжкова толока, на яку до Івано-Франківська приїде близько двох десятків військових письменників. Дехто – прямісінько із фронту. Серед учасників - військові автори та волонтери Олександр Лисак, Олена Лотоцька, Катерина Флекман, Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов, Валерія Борщевська, Володимир Скоростецький, Андрій Лотоцький, Віктор Янкевич, Олена “Ластівка” Мокренчук, Рустам Дмитрук, Андрій Гуменюк, Ольга Донеччанка, Оксана Весна, Ілля Тітко та інші.

“Ці живі зустрічі із військовими письменниками — серцевина цьогорічної Via Carpatia, - зауважує директорка Форуму Ярина Ясиневич. - Ми говоримо, що живемо, працюємо і зустрічаємося “під захистом наших військових”. А ще ми вирішили створити безпосередньо для військових авторів можливість зустрітися із читачами і хоч на трохи вирватися із виру війни”.

Куратором мистецької складової Форуму є лауреат Шевченківської премії, видатний театральний режисер та актор кіно Ростислав Держипільський. Інтелектуальні дискусії доповнить Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка – показом вистави "Нація". Також очікується виступ співака Юрія Йосифовича. І відбудуться ексклюзивні прем’єри документальних фільмів: “Чубай. Говорити знову” (режисер Михайло Крупієвський) і “Какая разніца” із документального циклу "Остання війна" (авторка - Мирослава Барчук). Вестиме Форум заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.

Крім того, Форум представить три виставки: живопис Людмили і Миколи Рибенчуків “Україна 2022-2023”, експозицію "МААЛЄ" в рамках проекту "Zincir/Ланцюг - ланки пам'яті" та виставку Українського інституту національної пам’яті "Фактор свободи".

Традиційно під час Via Carpatia відбудеться вручення премії імені видатного друга України, польського філософа та літописця Гуцульщини Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Лауреати премії – інтелектуали і громадські діячі, які зробили значний внесок у культурний або соціальний розвиток. У минулі роки премії імені Вінценза були удостоєні Юлія Паєвська (Тайра), Мирослав Маринович, Іван Малкович, Леонід Фінберг та Петро Рихло. Вони, друзі та партнери утворюють "Коло Вінценза" – інтелектуальний клуб людей, об’єднаних високими гуманістичними ідеалами.

Повна програма Форуму Via Carpatia 2023 доступна за лінком: https://viacarpatia.org/2023/

Форум Via Carpatia 2023 відбувається за фінансової підтримки Українського культурного фонду та Міжнародного фонду “Відродження”. Літературно-мистецьку зустріч “Слово у війні” підтримав Український інститут книги. При цьому зміст подій Форуму не є офіційною позицією УКФ, УІК та МФВ.

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