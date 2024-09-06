Хто такий Герман Сметанін, який очолив Мінстратегпром

Ранні роки

Майбутній очільник Мінстратегпрому народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Там він закінчив школу, а пізніше – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, отримавши диплом інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів.

Також отримав спеціальність менеджера з управління у галузі ОПК у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

"Під час підготовки дипломного проєкту ми розробили екоавтомобіль ХАДІ-34, який на одному літрі палива проїхав 585 кілометрів. Цей автомобіль брав участь в екомарафоні, його внесено у Книгу рекордів України як найбільш економічний. Я в цьому проєкті займався розробленням трансмісії", – розповідав пізніше Сметанін в одному з інтерв’ю.

В юності Сметанін також працював репетитором математики й фізики, він є автором статей у галузі машинобудування.

У 2014 році, коли майбутньому міністру виповнилося 22 роки, він почав працювати інженером у Харківському конструкторському бюро машинобудування. Пізніше став головним конструктором і головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

"За час роботи у Львові на бронетанковому заводі під моїм керівництвом було розроблено ГПМ -72 (гусенична пожежна машина) на базі танка Т-72, яку розраховано на 20 тонн води. Це, до речі, за визнанням фахівців, одна з найкращих пожежних машин такого роду у світі", – розповідав Сметанін в інтерв’ю Урядовому кур’єру.

Також під його керівництвом було розроблено БРЕМ "Зубр" і БРЕМ "Лев" на базі танка Т-72.

З 2020-го по 2021 рік працював директором із виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".

У квітні 2021 року очолив Державне підприємство "Харківський бронетанковий завод". Розповідаючи про свою роботу там, Сметанін зазначав, що це не зовсім те, чим він мріяв займатися в студентські роки, однак про те, як складається його кар’єра, посадовець не шкодує.

"На власному досвіді можу переконливо засвідчити, що не вік визначає рівень фаховості. Просто необхідно пройти всі щаблі своєї справи й на кожному з них всотувати досвід. У студентські роки мріяв стати інженером-конструктором в автомобілебудівній галузі... Проте так склалося, що реалізую себе в танкобудуванні. І з цього приводу аж ніяк не шкодую", – висловився Сметанін.

Робота в Укроборонпромі

За словами керівника профільної експертної організації StateWatch Гліба Канєвського, Герман Сметанін пішов угору кар'єрними сходами у 2019 році, коли Укроборонпром очолював Айварас Абромавічус. За словами експерта, Сметанін не мав жодних родинних зв’язків і політичного протекторату. Однак молодий спеціаліст дуже добре показав себе на відкритих конкурсах, чим привернув до себе увагу керівництва компанії.

У липні 2023 року Кабмін призначив Сметаніна керівником Укроборонпрому. На цій посаді 31-річний фахівець замінив Юрія Гусєва.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", – схарактеризував його тодішній очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Він зазначив, що перед Сметаніним стоять три головні завдання: наростити виробництво боєприпасів і військової техніки, побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру, трансформувати очолюваний ним концерн. Зі свого боку Камишін пообіцяв новому керівникові Укроборонпрому "підтримку непростих, але важливих рішень і допомогу на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства".

Сам же Сметанін в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповідав, що основним його завданням в Укроборонпромі є поглиблення співпраці з країнами НАТО й нарощення обсягів виробництва у максимально короткі строки.

"Одним з основних напрямків, на якому потрібно сьогодні працювати, – це співпраця з виробниками країн-партнерів – членів НАТО та Європейського Союзу. На сьогодні одним із завдань є трансфер технологій до вітчизняних підприємств саме тих виробів, які на сьогодні виробляються в Європейському Союзі за стандартами НАТО", – казав посадовець.

Він стверджував, що вироблена в Україні зброя має сертифікат якості, тож матиме попит після завершення війни.

Загалом обсяги виробництва озброєнь і військової техніки Укроборонпрому за 2023 рік виросли вдвічі. За результатами першого кварталу 2024 року було зафіксовано 50% приросту порівняно з першим кварталом попереднього року.

Згодом Укроборонпром посів 49-те місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь, і став лідером за зростанням виторгу від реалізації продукції військового призначення. Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року збільшився на 72%.

Фото: epravda.com.ua

Сам Сметанін у червні 2024 року в інтерв’ю АрміяInform, підбиваючи проміжні підсумки своєї роботи в Укроборонпромі, казав: "Ворога не можна недооцінювати, особливо такого потужного, як Росія. Те, у чому нам їх вдалося випередити, досягнуто титанічними зусиллями працівників наших оборонних підприємств. Наприклад, у деяких сферах ми швидше опановуємо нові для нас технології. Так, за доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливими".

Родина та декларація

Герман Сметанін одружений з Анфісою Сметаніною. Подружжя виховує доньку Кароліну.

У своїй декларації за 2022 рік посадовець вказав наявність у спільній власності з дружиною та донькою двох квартир. Також йому належить автомобіль Toyota RAV4 2021 року випуску. Сукупний річний дохід гендиректора становив 782,5 тис. гривень. Готівкою він задекларував півтора мільйона гривень і 10 тис. доларів. На банківських рахунках Сметанін зберігав майже 620 тис. грн. Також посадовець вказав у декларації володіння криптовалютою. Станом на 2020 рік топменеджеру належало 455 акцій ПАТ "СТОМА".

У 2024 році Сметанін вніс зміни до декларації, вказавши в ній зарплату в Укроборонпромі в розмірі 159 428 грн.