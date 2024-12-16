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Головна Війна з Росією Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості втримати місто є, - полковник СБУ Костенко
Ексклюзив

Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості втримати місто є, - полковник СБУ Костенко

Оксана Ліховід
16 грудня, 2024 понедiлок
22:25
Війна з Росією

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна. Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості його втримати є. Тож будемо сподіватися, що наше командування вдало використає маневри та вогневу міць і утримає ці позиції. Ідеально було б розбити ці кліщі. На доповіді, що відбулася понад два тижні тому, начальник Генерального штабу позитивно оцінював цей напрямок. У них є свої задуми, тому будемо сподіватися, що все у них вийде", - наголосив Костенко.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки також додав, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

"Росіяни намагаються просуватися там, де можуть досягти успіху. Сказати напевно, чи зможуть вони щось захопити, чи ні, складно - це війна", - зауважив Костенко.

  • Від початку понеділка, 16 грудня, на російсько-українському фронті сталося щонайменше 226 бойових зіткнень, з них 72 рази російські окупанти штурмували у Курській області.
Теги:
Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Курахове
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