Окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового та використовують ДРГ, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині", - йдеться у повідомленні.

З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, ворог намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи. Зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб, зазначили у Генштабі.

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Там додали, що аби запобігти таким діям противника, Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки", - наголосили у Генштабі.

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Військові нагадали, що Росія продовжує вести проти України комплексну гібридну війну. Зокрема, разом із наступом своїх військ на землі, ворог активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.

"Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам", - додали у Генштабі.