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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового та використовують ДРГ, - Генштаб

Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
21:07
Війна з Росією Курахове

Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни. Від початку доби там відбулося 10 бойових зіткнень

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

"У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині", - йдеться у повідомленні.

З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, ворог намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи. Зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб, зазначили у Генштабі.

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Там додали, що аби запобігти таким діям противника, Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки", - наголосили у Генштабі.

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Військові нагадали, що Росія продовжує вести проти України комплексну гібридну війну. Зокрема, разом із наступом своїх військ на землі, ворог активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.

"Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам", - додали у Генштабі. 

  • 13 грудня OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" – на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
  • В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим. Зазначалося, що підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником.
  • За даними DeepState станом на ніч суботи, 14 грудня, ситуація на Курахівському напрямку Донецької області залишалася складною. Протягом пʼятниці ворожу піхоту фіксували в Успенівці та Веселому Гаю Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
Військові новини
Курахове
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