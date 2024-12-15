В районі Успенівки біля Курахового потрібно було відступати ще 2-3 дні тому, - військовий експерт Лакійчук
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук вважає, що підрозділи Сил оборони мали б відходити з позицій біля Успенівки ще кілька днів тому, зараз же їм доведеться відступати через сіру зону
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ситуація на Курахівському напрямку дуже складна. Складна ситуація на всіх ділянках - на північ від Курахового, в самому місті та на південь від населеного пункту. На північ від Курахового противнику вдалось просунутись за дамбу водосховища і тепер нам відрізаний відхід з міста. Залишається лише маршрут на захід. В Кураховому тривають вуличні бої. Противник поступово просувається", - розповів Лакійчук.
За словами експерта, російські окупанти вже почали перекидати резерви з Курахівського напрямку до Покровська.
"На південь від Курахового в районі Успенівки, де ворог сформував мішок і частина наших підрозділів потрапила в дуже складу ситуацію. Зараз є інформація, що частині наших сил вдалось обʼєднатись з основними. Однак, ситуація залишається складною. Тепер нашим підрозділам потрібно прориватись через сіру зону. Якби зреагували на цю ситуацію раніше, то гадаю, що наші підрозділи не опинились би в такому становищі. Ще 2-3 дні тому це було б зробити простіше. Чому військове керівництво затягувало з цим рішенням, мені сказати складно. Це може бути неправильне рішення командування, або ж були завдання, без яких там не можна було справитись. Однак, якщо зіставляти кількість бойових зіткнень на Курахівському та Покровському напрямку, то чітко видно, що схоже росіяни вирішили, що в Кураховому та населених пунктах навколо міста вони вже свої завдання виконали. Тому вони перекидають свої сили на південь від Покровська", - додав він.
- Напередодні ввечері канал OSINT-проєкт DeepState заявив про критичну ситуацію навколо "Успенівського мішка" - на південь від Курахового. Експерти зазначили, що ЗСУ ризикують потрапити там в оточення.
- В ОСУВ "Хортиця" спростовують заяви про оточення: підрозділи ЗСУ відбивають штурми росіян на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка і протидіють їх захопленню або оточенню противником.
- У DeepState повідомили, що станом на ніч суботи, 14 грудня, ситуація на Курахівському напрямку Донецької області залишається складною
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