В районі Успенівки біля Курахового потрібно було відступати ще 2-3 дні тому, - військовий експерт Лакійчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація на Курахівському напрямку дуже складна. Складна ситуація на всіх ділянках - на північ від Курахового, в самому місті та на південь від населеного пункту. На північ від Курахового противнику вдалось просунутись за дамбу водосховища і тепер нам відрізаний відхід з міста. Залишається лише маршрут на захід. В Кураховому тривають вуличні бої. Противник поступово просувається", - розповів Лакійчук.

За словами експерта, російські окупанти вже почали перекидати резерви з Курахівського напрямку до Покровська.

"На південь від Курахового в районі Успенівки, де ворог сформував мішок і частина наших підрозділів потрапила в дуже складу ситуацію. Зараз є інформація, що частині наших сил вдалось обʼєднатись з основними. Однак, ситуація залишається складною. Тепер нашим підрозділам потрібно прориватись через сіру зону. Якби зреагували на цю ситуацію раніше, то гадаю, що наші підрозділи не опинились би в такому становищі. Ще 2-3 дні тому це було б зробити простіше. Чому військове керівництво затягувало з цим рішенням, мені сказати складно. Це може бути неправильне рішення командування, або ж були завдання, без яких там не можна було справитись. Однак, якщо зіставляти кількість бойових зіткнень на Курахівському та Покровському напрямку, то чітко видно, що схоже росіяни вирішили, що в Кураховому та населених пунктах навколо міста вони вже свої завдання виконали. Тому вони перекидають свої сили на південь від Покровська", - додав він.