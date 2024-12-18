DeepState: ускладнилася ситуація біля Зеленівки у 3 км від траси Запоріжжя - Донецьк
Інформаційний портал DeepState пише, що у Донецькій області ускладнилась ситуація біля селища Зеленівка
Про це DeepState повідомляє у Telegram.
"Ускладнилася обстановка біля Зеленівки.15 грудня колона противника у складі 3 БМП висунулася з Максимівки у напрямку Зеленівки. Не зустрівши серйозного спротиву, колона зайшла в Зеленівку та висадила близько 30 осіб піхоти. На відкаті вже по них почали працювати", - розповіли аналітики.
Вже на наступний день колона росіян висунулася з Максимівки у напрямку Костянтинополя.
"По дорозі висадила пару груп піхоти західніше Зеленівки. Інформації про ліквідацію ворожих груп так і не було", - додали у DeepState
Селище Зеленівка розташоване на Курахівському напрямку у 3 км від траси Запоріжжя - Донецьк.
Донецька область, Зеленівка, Фото: DeepState
- 18 грудня штурмові підрозділи ворога атакували укріплення Сил оборони в міській забудові Часового Яру, на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.
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