DeepState: ускладнилася ситуація біля Зеленівки у 3 км від траси Запоріжжя - Донецьк

Про це DeepState повідомляє у Telegram.

"Ускладнилася обстановка біля Зеленівки.15 грудня колона противника у складі 3 БМП висунулася з Максимівки у напрямку Зеленівки. Не зустрівши серйозного спротиву, колона зайшла в Зеленівку та висадила близько 30 осіб піхоти. На відкаті вже по них почали працювати", - розповіли аналітики.

Вже на наступний день колона росіян висунулася з Максимівки у напрямку Костянтинополя.

"По дорозі висадила пару груп піхоти західніше Зеленівки. Інформації про ліквідацію ворожих груп так і не було", - додали у DeepState

Селище Зеленівка розташоване на Курахівському напрямку у 3 км від траси Запоріжжя - Донецьк.

Донецька область, Зеленівка, Фото: DeepState