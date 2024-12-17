Якщо ворог переріже трасу Запоріжжя - Донецьк, ЗСУ можуть опинитися в оточенні: військовий оглядач Попович про Курахівський напрямок
Військовий оглядач Денис Попович застеріг, що необхідно запобігти ситуації перерізання ворогом траси Запоріжжя – Донецьк, оскільки це змусить українські війська відступати через відкриті поля
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог зайшов за Курахівське водосховище й може спуститися до траси Запоріжжя – Донецьк. До речі, Курахове розташоване саме на цій трасі. Так само противник може піднятися з півдня, від Зеленівки, до населеного пункту Улакли", - зазначив Попович.
За словами військового оглядача, у будь-якому місці, де ворог переріже трасу Запоріжжя - Донецьк, а таких місць є кілька, навіть біля Великої Новосілки, що розташована західніше, ситуація залишається дуже небезпечною та тривожною. У разі перерізання цієї траси це означатиме оперативне оточення наших сил.
"Ворог поступово просувається, і, очевидно, не варто доводити до ситуації, коли перерізання траси стане фактом і доведеться виводити наші війська через поля", - наголосив Попович.
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