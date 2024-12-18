З початку доби на фронті зафіксували 138 боєзіткнень: найгарячіше – на Курщині, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00.

"Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника", - наголосили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку триває ворожа атака на позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Противник завдав авіаційних ударів по Вовчанських Хуторах та Удах.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі атакували Сили оборони в районах Петропавлівки та Лозової. Два боєзіткнення ще тривають.

"Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат", - додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилося, ще п’ять - тривають.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили три атаки ворожих військ. Наразі точиться бій поблизу Верхньокам’янського.

Тричі противник намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, бої тривають.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог намагається вклинитися в українську оборону в районі Торецька, Диліївки та Щербинівки, триває вісім боєзіткнень.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, вісім боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 14 разів поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулося 15 ворожих атак неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Шість боєзіткнень тривають.

Ворог проводив наступальні дії в районах Новоандріївки на Оріхівському напрямку. Українські підрозділи відбили атаку.

Триває операція в Курській області.

"Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали 14 ударів (17 КАБів) по власній території. Українські воїни за сьогодні відбили 36 ворожих атак, бої тривають", - зазначили у Генштабі.