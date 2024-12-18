Згурець: у районі Великої Новосілки ворог намагається створити друге кільце біля Макарівки

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація в районі Великої Новосілки виглядає більш критичною. На південь від Великої Новосілки є населені пункти, такі як Макарівка, яка була відбита у противника і зараз утримується нашими військами. Річка Мокрі Яли тече від Макарівки, і противник її перейшов, фактично перерізаючи транспортне сполучення між Макарівкою та Великою Новосілкою. Ворог намагається створити друге кільце прориву над Макарівкою, що створює ризик для підрозділів ЗСУ. Виникає питання, чи не буде повторена історія з "кишенею", яка була в зоні Успенівки поблизу Курахового, звідки виходили наші підрозділи. Тому зараз ця ділянка виглядає тривожно", - зазначив Згурець.

Важливо, наскільки довго українські підрозділи зможуть утримувати цю ділянку території, враховуючи загальну ситуацію навколо Великої Новосілки. Адже противник мав певні успіхи, коли наші військові вибили ворога з Нового Комара кілька днів тому, зауважив він.

"Наразі ситуація загострилася: росіяни потіснили ЗСУ з Нового Комара і логістика Великої Новосілки під загрозою. Конфлікт за шляхи забезпечення і логістику триває, і важливо, щоб наші сили виявляли слабкі місця в обороні чи наступі ворога", - сказав Згурець.

За його словами, ворог також у Сонцівці та Старих Тернах намагається обійти Курахівське водосховище і вийти на трасу на захід від Курахового, щоб ускладнити використання території ТЕС як зони для активних бойових дій.

"Курахівська ТЕС розташована на південь від Курахівського водосховища, яке розташоване вище. Ворог намагається створити передумови для того, щоб наші війська не могли використовувати потенціал промзони для активної оборони. Ризики обходу Курахового існують, але все залежить від того, як Генштаб ЗСУ знайде способи збалансування цих ризиків", - резюмував Згурець.