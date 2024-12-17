Загальна протяжність 1170 км: Сирський назвав ділянки фронту, де тривають активні бої
У вівторок, 17 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України ведуть інтенсивні бойові дії на фронті, який має загальну протяжність понад 1170 км
Про це він заявив на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.
Сирський зазначив, що основні зусилля українських військових спрямовані на утримання зайнятих позицій, а також на виснаження противника з метою створення умов для подальшого звільнення окупованих територій.
Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках.
"Противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіївському напрямках, де намагається прорвати оборону наших військ, але успіху не має", – констатував головнокомандувач.
Водночас напруженою, однак контрольованою, залишається ситуація на півдні України. На Оріхівському та Придніпровському напрямках російська армія проводить наступальні дії низької інтенсивності.
- Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті сталося 245 бойових зіткнень, з них 68 разів російські окупанти штурмували у Курській області.
- Начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко зазначив, що ворог намагається перерізати шляхи комунікацій ЗСУ в районі Великої Новосілки.
- Актуальне
- Важливе