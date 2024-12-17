Загальна протяжність 1170 км: Сирський назвав ділянки фронту, де тривають активні бої

Про це він заявив на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

Сирський зазначив, що основні зусилля українських військових спрямовані на утримання зайнятих позицій, а також на виснаження противника з метою створення умов для подальшого звільнення окупованих територій.

Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках.

"Противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіївському напрямках, де намагається прорвати оборону наших військ, але успіху не має", – констатував головнокомандувач.

Водночас напруженою, однак контрольованою, залишається ситуація на півдні України. На Оріхівському та Придніпровському напрямках російська армія проводить наступальні дії низької інтенсивності.