Не треба вестися на магію великих цифр: Defense Expres про військову допомогу, яку адміністрація Байдена хоче встигнути надати до 20 січня

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли протягом короткого періоду, десь 2-3 місяці, якщо починати відлік від візиту Зеленського до США, було заявлено про допомогу на $8 млрд, то дійсно це можна назвати історичною спробою надати Україні військову допомогу. Тобто за ці останні кілька тижнів адміністрація Байдена хоче дати за фінансовим обсягом більше, ніж дала за весь рік. Однак тут треба робити поправку на те, що озброєння у світі стрімко дорожчає. А різні якісь бухгалтерські помилки тепер не працюють на нашу користь", - зауважив військовий експерт Defense Express.

На його думку, добре, що адміністрація Байдена перед тим, як залишити Білий дім, намагається встигнути надати Україні певний запас, "подушку безпеки", головним чином боєприпаси як для артилерійських систем, протитанкових комплексів, для боротьби з безпілотниками, так і, можливо, боєкомплекти для систем ППО.

"Інша справа – не треба переоцінювати фактичний, фізичний розмір цієї "подушки", тому що озброєння у світі дорожчає до дуже непристойних темпів. Тут не треба вестися на магію великих цифр, що, мовляв, новий пакет військової допомоги коштує дуже дорого. Можливо, вартість пакета на цей момент відображатиме зростання вартості озброєння. Наприклад, одна ракета до ПЗРК Stinger коштує понад $1 млн, хоча ще колись здавалося, що що це дешева масова ракета, яку можна списувати за остаточною вартістю. Але це одна з тих реалій допомоги Україні від США, які треба враховувати", - резюмував Іван Киричевський.

