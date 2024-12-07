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Україна отримає від США пакет допомоги на $988 млн, - Reuters

Влад Дідусь
7 грудня, 2024 субота
23:17
Світ Володимир Зеленський і Джо Байден

У суботу, 7 грудня, стало відомо, США готують для України пакет допомоги на суму $988 млн

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, Сполучені Штати вже готують пакет нового додаткового озброєння та обладнання для України. Сумарно новий пакет допомоги оцінюється у $988 млн.

"Це майже вдвічі скорочує наявні $2,21 мільярда, які залишилися в USAI (Ініціативи сприяння безпеці України), оскільки адміністрація Байдена намагається взяти на себе зобов’язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати зброю зі запасів зброї в США", - пише Reuters.

  • Напередодні повідомлялося, що Білий дім розробив стратегію для зміцнення військової позиції України. Вона передбачає військову допомогу та нові санкції проти Росії.
  • 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України нового пакета допомоги на $725 млн.
  • Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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