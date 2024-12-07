Україна отримає від США пакет допомоги на $988 млн, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, Сполучені Штати вже готують пакет нового додаткового озброєння та обладнання для України. Сумарно новий пакет допомоги оцінюється у $988 млн.

"Це майже вдвічі скорочує наявні $2,21 мільярда, які залишилися в USAI (Ініціативи сприяння безпеці України), оскільки адміністрація Байдена намагається взяти на себе зобов’язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати зброю зі запасів зброї в США", - пише Reuters.