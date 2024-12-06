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Білий дім розробив стратегію для зміцнення військової позиції України, - The Guardian

Катерина Ганжа
6 грудня, 2024 п'ятниця
09:03
Світ Білий дім

Білий дім розробив стратегію для зміцнення військової позиції України. Вона передбачає військову допомогу та нові санкції проти Росії

Зміст

Про це пише The Guardian.

У виданні зазначили, що у четвер, 5 грудня, радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Під час зустрічі, яка тривала понад годину, Салліван пообіцяв, що до середини січня 2025 року, США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні бронемашин. 

Окрім цього, Сполучені Штати обіцяють підтримати Україну у вирішенні кадрових питань, пропонуючи тренувати нових солдатів на полігонах за межами української території.

Це відбувається паралельно з майже остаточною домовленістю про виділення $20 млрд кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок заморожених російських активів, зазначили у виданні. 

У The Guardian кажуть, що США пов'язують це з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості РФ продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

Зазначається також, що останній крок Білого дому відбувся трохи більше ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, коли США можуть оприлюднити абсолютно нову стратегію припинення вогню.

  • Ввечері четверга, 5 грудня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про свій візит до США. 
Теги:
Новини
Україна
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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