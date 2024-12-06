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"Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида": Єрмак відзвітував про роботу у США

Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
02:27
Світ на фото: Салліван і Єрмак

Ввечері четверга, 5 грудня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про свій візит до США

Зміст

Про це голова ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида. Два дні зустрічей з ключовими людьми команди Дональда Трампа, а також діловими колами США. Поки без прізвищ - джентльменська домовленість. Передав прапори України, підписані воїнами наших героїчних бригад, які зараз на передовій найбільшої війни у Європі з часів Другої світової - 95 ОДШб, 92-ї, 80-ї, 57-ї та 3-ї ОШБр. Детально розповів про ситуацію на фронті", - заявив Єрмак.

За словами голови Офісу президента, у Білому домі він провів продуктивну зустріч з Джейком Салліваном. Також відбулись зустрічі з очільником Гельсінської комісії, співголовою Конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та лідером республіканців у Сенаті США Мітчем МакКоннеллом.

"Мав зустріч із заступником державного секретаря США Дж.Бассом. Крім того, зустрівся з ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, представниками демократичної партії. Був радий бачити Гакіма Джеффріса, який є лідером демократичної партії в Палаті представників Конгресу США. Мав бесіду з філантропом та справжнім другом України Вільямом Альбертом "Біллом" Акманом, а також з іншим представниками бізнесових кіл США. Дякую союзникам. Далі буде", - йдеться у дописі Єрмака.

  • У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком провела зустріч із високопоставленими представниками новообраного президента США Дональда Трампа.
  • В інтервʼю The Telegraph Єрмак стверджував, що Україна готова негайно провести вибори після завершення війни з Росією та встановлення справедливого миру.
Теги:
Новини
Україна
політика
Війна з Росією
республіканці
США
Андрій Єрмак
допомога США Україні
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