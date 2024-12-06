"Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида": Єрмак відзвітував про роботу у США

Про це голова ОП Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Вашингтон, Нью-Йорк, Флорида. Два дні зустрічей з ключовими людьми команди Дональда Трампа, а також діловими колами США. Поки без прізвищ - джентльменська домовленість. Передав прапори України, підписані воїнами наших героїчних бригад, які зараз на передовій найбільшої війни у Європі з часів Другої світової - 95 ОДШб, 92-ї, 80-ї, 57-ї та 3-ї ОШБр. Детально розповів про ситуацію на фронті", - заявив Єрмак.

За словами голови Офісу президента, у Білому домі він провів продуктивну зустріч з Джейком Салліваном. Також відбулись зустрічі з очільником Гельсінської комісії, співголовою Конгресового Українського кокусу Джо Вілсоном, співголовою Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Гремом та лідером республіканців у Сенаті США Мітчем МакКоннеллом.

"Мав зустріч із заступником державного секретаря США Дж.Бассом. Крім того, зустрівся з ветеранським кокусом, конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, представниками демократичної партії. Був радий бачити Гакіма Джеффріса, який є лідером демократичної партії в Палаті представників Конгресу США. Мав бесіду з філантропом та справжнім другом України Вільямом Альбертом "Біллом" Акманом, а також з іншим представниками бізнесових кіл США. Дякую союзникам. Далі буде", - йдеться у дописі Єрмака.