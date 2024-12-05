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Головна Світ Українська делегація на чолі з Єрмаком провела у США зустріч з радниками Трампа, - Reuters

Українська делегація на чолі з Єрмаком провела у США зустріч з радниками Трампа, - Reuters

Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
06:57
Світ Андрій Єрмак

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком провела зустріч із високопоставленими представниками новообраного президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що українська група лідерів зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Валцом і кандидатом на посаду спеціального представника з питань України та Росії Кітом Келлоггом.

Натомість команда Трампа відмовилася коментувати та відповідати на питання щодо зустрічі.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Андрій Єрмак
Світ про Україну
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