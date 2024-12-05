Українська делегація на чолі з Єрмаком провела у США зустріч з радниками Трампа, - Reuters
У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком провела зустріч із високопоставленими представниками новообраного президента США Дональда Трампа
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що українська група лідерів зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Валцом і кандидатом на посаду спеціального представника з питань України та Росії Кітом Келлоггом.
Натомість команда Трампа відмовилася коментувати та відповідати на питання щодо зустрічі.
- Напередодні агентство Reuters проаналізувало пропозиції радників обраного президента США Дональда Трампа щодо "мирного плану" для України.
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