Українська делегація на чолі з Єрмаком провела у США зустріч з радниками Трампа, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що українська група лідерів зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Валцом і кандидатом на посаду спеціального представника з питань України та Росії Кітом Келлоггом.

Натомість команда Трампа відмовилася коментувати та відповідати на питання щодо зустрічі.