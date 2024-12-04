Без НАТО й окупованих територій: Reuters проаналізувало пропозиції радників Трампа щодо "мирного плану" для України

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що пропозиції трьох ключових радників Трампа мають спільні елементи, зокрема, зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО.

"Радники Трампа намагатимуться змусити Москву і Київ до переговорів за допомогою "батога і пряника", включаючи припинення військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшення допомоги, якщо президент Росії Владімір Путін відмовиться", - йдеться у повідомленні.

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Один з колишніх чиновників національної безпеки Трампа, який брав участь у перехідному процесі, сказав, що є три основні пропозиції: план спецпредставника Трампа з питань російсько-української війни Кіта Келлога, план новообраного віцепрезидента Джей-Ді Венса і план Річарда Гренелла, колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа.

План Келлога, написаний у співавторстві з колишнім співробітником Ради національної безпеки Фредом Фляйцем і представлений Трампу на початку цього року, передбачає заморожування нинішніх ліній фронту.

Передбачається, що Трамп постачатиме більше американської зброї Києву лише за умови згоди на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить американську допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів, а членство України в НАТО буде відкладено.

Україні також будуть запропоновані американські гарантії безпеки, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди, згідно з цією пропозицією.

План Венса, який як сенатор США виступав проти допомоги Україні, у вересні висунув окрему ідею - він сказав американському подкастеру Шону Раяну, що угода, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючій лінії фронту, яка буде "сильно укріплена", щоб запобігти подальшим російським вторгненням. Його пропозиція також включає відмову Україні в членстві в НАТО.

Тим часом Річард Гренелл виступав за створення "автономних зон" на сході України під час круглого столу Bloomberg у липні, але не деталізував його. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки. Він також був присутній на вересневій зустрічі в Нью-Йорку між Трампом і Зеленським.

На думку аналітиків і колишніх чиновників з питань національної безпеки, деякі з цих пропозицій, ймовірно, зіткнуться з протидією з боку Зеленського, а також європейських союзників і деяких американських законодавців.