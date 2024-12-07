Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому

Про це заявила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.

"У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів залишиться чи не залишиться (для допомоги Україні – ред.) впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші", - сказала представниця адміністрації Байдена.

Таким чином вона прокоментувала останні повідомлення ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації про те, ніби чинний уряд навряд чи встигне використати всі залишкові кошти з пакета допомоги, ухваленому Конгресом у квітні.

У відповідь на запитання, чи переймається чинний президент, що його наступник у Білому домі зупинить допомогу Україні, якщо залишаться кошти, Жан-П’єр зауважила, що цей процес має отримати свій розвиток.



Водночас вона нагадала, що підтримка Україні була ухвалена на двопартійній основні, і про це не слід забувати.