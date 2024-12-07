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Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому

Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
09:45
Світ США Україна

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення каденції 20 січня використати за призначенням усі залишкові кошти на підтримку України

Зміст

Про це заявила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.

"У мене немає для вас цифр або оцінок того, скільки коштів  залишиться чи не залишиться (для допомоги Україні – ред.) впродовж наступних 45 днів… але ми прагнемо реалізувати ці гроші", - сказала представниця адміністрації Байдена.

Таким чином вона прокоментувала останні повідомлення ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації про те, ніби чинний уряд навряд чи встигне використати всі залишкові кошти з пакета допомоги, ухваленому Конгресом у квітні.

У відповідь на запитання, чи переймається чинний президент, що його наступник у Білому домі зупинить допомогу Україні, якщо залишаться кошти, Жан-П’єр зауважила, що цей процес має отримати свій розвиток.

Водночас вона нагадала, що підтримка Україні була ухвалена на двопартійній основні, і про це не слід забувати.

  • Напередодні повідомлялося, що Білий дім розробив стратегію для зміцнення військової позиції України. Вона передбачає військову допомогу та нові санкції проти Росії.
  • 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України нового пакета допомоги на $725 млн.
     
Теги:
Новини
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
США
підтримка України
Економіка
допомога США Україні
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