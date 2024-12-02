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США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
22:37
Світ Україна - США, конгрес

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення для України нового пакета допомоги на $725 млн

Зміст

Про це повідомило міністерство оборони США та Голос Америки із посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що пакет допомоги включає боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю, три батареї до системи ППО Patriot, 12 ЗРК NASAMS, системи протиповітряної оборони та боєприпаси HAWK тощо.

За даними міністерства, з початку повномасштабного вторгнення РФ США виділили близько $61,4 млрд.

Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

  • Нещодавно Reuters, посилаючись на слова двох американських чиновників, повідомило, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.
Теги:
Новини
Україна
Пентагон
Війна з Росією
США
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
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