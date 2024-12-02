США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн

Про це повідомило міністерство оборони США та Голос Америки із посиланням на Держдеп США.

Зазначається, що пакет допомоги включає боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю, три батареї до системи ППО Patriot, 12 ЗРК NASAMS, системи протиповітряної оборони та боєприпаси HAWK тощо.

За даними міністерства, з початку повномасштабного вторгнення РФ США виділили близько $61,4 млрд.

Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).