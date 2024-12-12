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ППО, артилерія та дрони: Байден схвалив новий пакет допомоги Україні

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
22:19
Війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден у четвер, 12 грудня, схвалив 72 пакет військової допомоги Україні: до нього увійдуть засоби ППО, безпілотники та артилерія

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Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Європейська правда. 

Вказано, що до пакета допомоги увійшли, зокрема, додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, дрони та броньовані машини. 

За словами Кірбі, це вже 72 пакет допомоги, який США надають Україні в межах повноважень президента зі скорочень - зброя передається зі складів американської армії.

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"Ми продовжимо надавати додаткові пакети допомоги аж до завершення роботи цієї адміністрації", – додав він.

  • 7 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 988 мільйонів доларів.
Теги:
Новини
Україна
ППО
Джо Байден
безпілотник
США
допомога США Україні
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