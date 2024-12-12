ППО, артилерія та дрони: Байден схвалив новий пакет допомоги Україні

Про це під час брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Європейська правда.

Вказано, що до пакета допомоги увійшли, зокрема, додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерія, дрони та броньовані машини.

За словами Кірбі, це вже 72 пакет допомоги, який США надають Україні в межах повноважень президента зі скорочень - зброя передається зі складів американської армії.

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"Ми продовжимо надавати додаткові пакети допомоги аж до завершення роботи цієї адміністрації", – додав він.