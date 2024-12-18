Військова допомога США, надана адміністрацією Байдена, забезпечить потреби України до кінця 2025 року, - Держдеп
Військової допомоги Україні, які вже надала та ще надасть адміністрація президента США Джо Байдена, мають покрити потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця 2025 року
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали їм, і які ми відправимо їм до завершення роботи цієї адміністрації, забезпечують їх озброєнням та матеріалами, необхідними для боротьби до кінця 2025 року",- зазначив він.
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Міллер не уточнив суми, які залишилися в розпорядженні уряду з ухваленого Конгресу масштабного пакета військової допомоги Україні, пославшись на те, що цим питанням займаються в Пентагоні.
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