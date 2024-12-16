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Трамп не виключив скасування дозволу США на далекобійні удари України по РФ

Катерина Єсікова
16 грудня, 2024 понедiлок
19:58
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл Штатів на удари України західною зброєю в глиб території Росії

Зміст

Про це пише NV.

Під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена не повинна була дозволяти далекобійні удари в глиб РФ.

"Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 км у Росію. По-моєму, це погано", - заявив Трамп.

За його словами, саме це рішення втягнуло КНДР у війну проти України. Однак інформація про північнокорейських солдатів у складі армії РФ з’явилася раніше, ніж дозвіл США на удари далекобійною зброєю.

"Це втягнуло північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу [на відповідь про те, чи скасує він це рішення]", - заявив він.

  • Під час своєї промови Дональд Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
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