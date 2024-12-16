Трамп не виключив скасування дозволу США на далекобійні удари України по РФ

Про це пише NV.

Під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Трамп заявив, що адміністрація чинного президента Джо Байдена не повинна була дозволяти далекобійні удари в глиб РФ.

"Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 км у Росію. По-моєму, це погано", - заявив Трамп.

За його словами, саме це рішення втягнуло КНДР у війну проти України. Однак інформація про північнокорейських солдатів у складі армії РФ з’явилася раніше, ніж дозвіл США на удари далекобійною зброєю.

"Це втягнуло північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу [на відповідь про те, чи скасує він це рішення]", - заявив він.