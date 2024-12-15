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Відносини між Україною і командою Трампа знаходяться в кризі, хоча його дії можуть бути ефективними, - Порошенко

Тетяна Нижник
15 грудня, 2024 неділя
23:00
Світ Дональд Трамп

Лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат, 5-й президент України Петро Порошенко прокоментував відносини між Україною і США

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Де-факто, у нас немає ефективних переговорників. Я маю право так казати, тому що працював з Трампом три роки і можу підтвердити, що це було дуже успішно. Саме при Трампі ми отримали першу летальну зброю, від Javelin до Stinger, від NLAW до технологій радіоелектронної боротьби", - зазначив Порошенко.

При Трампі вперше були застосовані санкції проти компаній, які будували "Північний потік-2". Він був єдиним, хто сказав, що не збирається узгоджувати санкції США з Європейським Союзом, бо "Північний потік-2" будувати не можна, зауважив 5-й президент України.

"Це був Трамп. Він також призначив свого спеціального представника, Курта Волкера, для імплементації Мінських угод. Трамп повністю підтримав Мінські угоди і доручив Помпео підписати Кримську декларацію, де офіційно була зафіксована позиція США щодо окупованих територій. Також ми координували, щоб американська дипломатія забезпечила неперешкоджання Україні у створенні суверенної автокефальної незалежної церкви", - додав він.

За його словами, Байден, на відміну від Трампа, – людина цінностей, яка може не швидко приймати рішення, але вони передбачувані. Проте багато хто з діючої влади цього просто не розуміє.

"Рішення Трампа націлені на негайний результат. Ми вели переговори два роки по летальну зброю, і я вирішив це за одну годину з республіканцями у 2017 році. Ми отримували багато від демократів, і ми дуже вдячні. Але за одну годину було прийнято таке важливе рішення. Ні Держдеп, ні Пентагон на брифінгах не готували Трампу цього рішення. Він прийняв його сам після півтори години спілкування, де я наводив переконливі докази, чому без летальної зброї Україна веде несправедливу боротьбу. Летальна зброя, як Javelin, є оборонною, бо зупиняє танки, які на нас наступають. Це був перший раз, коли Трамп взяв ручку і записав це. Через 40 хвилин він подзвонив міністру оборони, і сказав: "Я схвалюю це рішення". Це стиль Трампа. Майбутній радник з питань національної безпеки сказав, що Трамп пишається тим, що першим дав Україні цю зброю. Це підтвердив і голова комітету з розвідки Конгресу. Це доводить рішучість і ефективність Трампа. Але для цього ми маємо переконати і дати відповідь на позицію, яка є", - резюмував Порошенко.

  • 13 грудня NBC із посиланням на власні джерела повідомили, що команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки веде перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо "пошуку способу" закінчення війни.
  • Водночас Кіт Келлог, майбутній спеціальний представник США з питань України та Росії, висловивпереконання, що війна в Україні може бути вирішена протягом найближчих кількох місяців.



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
російська армія
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Мінські угоди
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
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